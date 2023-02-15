В Омской области открыли мемориальную доску герою СВО Дмитрию Вепреву

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Во вторник, 14 февраля, в селе Артын Муромцевского района торжественно открыли мемориальную доску Дмитрию Вепреву. Момент установили на фасаде Петропавловского дома детства, чьим воспитанником был Вепрев.

Младший сержант, разведчик 45-й бригады специального назначения ВДВ Дмитрий Вепрев погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества.

На открытии мемориальной доски присутствовали сослуживцы Вепрева, его близкие, педагоги и воспитанники детдома, представители органов власти и общественности.

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