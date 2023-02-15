В Омской области в январе снизились цены на поддержанные иномарки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске в январе 2023 года цены на товары и услуги выросли в среднем 1,1%, что больше на 0,5%, чем в декабре 2022 года.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,2%. Подорожали парфюмерия и косметика (на 1,2%-10,0%), свежесрезанные цветы (на 7,1%), телерадиотовары (на 6,7%), часть электротоваров и бытовых приборов (на 0,2–5,6%), ювелирные изделия (на 4,4%), смартфоны (на 4,1%), спички (на 4,0%). Среди стройматериалов заметнее всего вырос в цене еврошифер (на 11,2%).

Примечательно, что цены на поддержанные иномарки снизились на 5,4%. Дешевле стали газовое моторное топливо (на 5,3%) и дизельное (на 1,3%).

Цены и тарифы в сфере услуг выросли в среднем на 0,5%. Заметнее всего повысилась плата за посещение детского ясли-сада (на 25,1%). Услуги юриста стали дороже на 10,8%, а поездки на отдых на Черноморское побережье и в Крым на 7,5%.

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