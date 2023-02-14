Прокуратура проконтролирует проверку следкома на Омском ЭМЗ

Фото: стоп-кадр видео с камер видеонаблюдения

Проверку следкома на Омском ЭМЗ проконтролируют сотрудники прокуратуры. Об этм заявили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратура Омской области взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой СУ СК РФ по Омской области по данному факту, - уточняют в региональном управлении.

Напомним, что 29 января около 7 часов утра на Омском электромеханическом заводе был травмирован рабочий. Мужчина получил ожоги 3-ей степени после того, как его обрызгало раскаленным цинком.

Известно, что площадь ожога тела составила 5%. После обращения к медикам, мужчина от госпитализации отказался.

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