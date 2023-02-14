Масленичные гуляния пройдут возле омского «Дома дружбы»

Фото: культура55
Возле омского «Дома дружбы» пройдут Масленичные гуляния. О мероприятии сообщает региональный минкульт.
Танцевальные состязания, мастер-классы, а также различные конкурсы и вкусные блины под готовят к 13.00 26 февраля.
Также среди развлечения планируются катания на лошадях, будут установлены фотозоны с народными костюмами, ледяной столб и другие развлечения.
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