Масленичные гуляния пройдут возле омского «Дома дружбы»

Фото: культура55

Возле омского «Дома дружбы» пройдут Масленичные гуляния. О мероприятии сообщает региональный минкульт.

Танцевальные состязания, мастер-классы, а также различные конкурсы и вкусные блины под готовят к 13.00 26 февраля.

Также среди развлечения планируются катания на лошадях, будут установлены фотозоны с народными костюмами, ледяной столб и другие развлечения.

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