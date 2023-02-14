В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омск День святого Валентина завершает объявлением режима НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Как следует из прогноза синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 15 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, последний раз режим НМУ был объявлен вечеров в воскресенье, 12 февраля. Он, как и обычно, действовал до 11:00 следующего дня, 13 февраля. С начала месяца в Омске режим «черного неба» объявляют или продлевают десятый раз.

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