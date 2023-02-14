Омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом

Омичам рекомендуют ставить прививки, чтобы не болеть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Болеть ОРВИ и гриппом стали реже жители Омской области. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

С 6 по 12 февраля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями составила в Омской области 62,4 случая на 10 тысяч населения, что на 6,4% ниже предыдущей недели. Доля гриппа среди пациентов, заболевших гриппом, составляет 25%.

- Среди вирусов гриппа 85,7% пришлось на тип B, а на свиной грипп A/H1N1 – 14,3%,- уточняют специалисты.

К слову, в регионе фиксируется рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было зарегистрировано 777 случаев.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru