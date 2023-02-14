Омские врачи вновь доставили раненых из Донбасса в Омск при поддержке «Единой России»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омские врачи продолжают эвакуировать из Донбасса раненых, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, которые по объективным причинам сейчас нельзя провести в местных больницах.

В этот раз в транспортировке пациентов в Омск приняли участие бригада травматологов КХМЦ вместе с главврачом Вадимом Бережным и хирурги «Клинического онкодиспансера» под руководством Дмитрия Маркелова. Она прошла успешно благодаря помощи председателя комитета Госдумы РФ по здравоохранению Дмитрий Хубезов и ростовского отделения партии «Единая Россия».

Всего в Омск доставили 21 человека — шесть мирных жителей из Стаханова, восемь — из луганского госпиталя, еще семеро — это военнослужащие, комиссованные из-за ранений. В этот раз медики привезли пациентов с онкологией, нуждающихся в лучевой терапии.

Примечательно, что омские врачи первыми в России смогли организовать эвакуацию раненных в больницы Сибири и Урала. По словам главврача КМХЦ Вадима Бережного, без поддержки партии «Единая Россия» воплотить эту идею в жизнь бы не получилось.

— Мы долго думали, как это сделать, потому что самым сложным было организовать транспортировку. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин решили этот вопрос с военными. Ростовское региональное отделение партии со своей стороны помогло автотранспортом, встречающими, ночлегом, и началась эта работа. Летом 2022 года мы сформировали группы отбора и привезли первых пациентов, — поделился Бережной.

Именно так возник партийный проект «Единая Россия спасает». К эвакуации раненых подключились и другие регионы нашей страны.