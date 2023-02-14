Игорь Еронко может стать генеральным менеджером омского «Авангарда»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральным менеджером омского «Авангарда» может стать Игорь Еронко. Об этом сообщает «Спорт-Экспрресс».

Спортивному журналисту и руководителю направления молодежного резерва клубной академии «Авангарда» в Омске прочат новую должность.

Напомним, сейчас генменеджером является Рашид Хабибулин, однако, по словам председателя совета директоров клуба Александра Крылова, клуб ищет замену действующему сотруднику.

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