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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:41

В Омской области количество заболевших коронавирусом за неделю увеличилось на 70%

За этот же период умерли 7 человек
Андрей ОБНОРСКИЙ
Заболеваемость увеличивается с приходом сезона гриппа и ОРВИ.

Заболеваемость увеличивается с приходом сезона гриппа и ОРВИ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 70% за неделю увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области.

Всего за семь дней зарегистрировано 847 пациентов. За этот же период семеро скончались.

Чтобы защитить себя от опасного вируса специалисты рекомендуют ставить прививки.

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