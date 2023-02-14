В Омской области количество заболевших коронавирусом за неделю увеличилось на 70%

Заболеваемость увеличивается с приходом сезона гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 70% за неделю увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области.

Всего за семь дней зарегистрировано 847 пациентов. За этот же период семеро скончались.

Чтобы защитить себя от опасного вируса специалисты рекомендуют ставить прививки.

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