Мэр Омска Шелест поручил дептрансу контролировать движение в городе из-за перекрытия Ленинградского моста

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Мэр Омска Сергей Шелест накануне частичного перекрытия Ленинградского моста с 15 февраля поручил департаменту транспорта и своему заму Владимиру Куприянову внимательно следить за ситуацией на дорогах. Необходимо будет оперативно реагировать на возможные заторы.

- С завтрашнего дня начинается перекрытие части Ленинградского моста - для движения останется две полосы. Эта мера необходима для проведения давно назревших ремонтных работ на этом важном объекте. Администрация Омска по поручению губернатора Александра Буркова делает всё, чтобы свести к минимуму неизбежные неудобства для автолюбителей и пассажиров городского транспорта, – отметил Сергей Шелест.

С середины месяца и до мая 2024 года дорожникам предстоит провести капремонт Ленинградского моста, на что будет потрачено 1,9 млрд рублей. Подрядчиком выступает ООО «СтройТраст», компании предстоит отремонтировать опоры моста, мостовое полотно, пролетные строения, лестничные сходы. Также проектом предусмотрено увеличение ширины тротуаров за счет выноса опор освещения и контактной сети на консоли.

Правую часть моста планируют отремонтировать до конца октября 2023 года. Затем начнутся работы на второй стороне, завершить ремонт должны в мае 2024 года. На время капремонта на мосту будет организовано двухполосное движение.