70 омских пар, проживших в браке четверть века и дольше, наградят медалью «За любовь и верность»

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

В 2023 году 70 супружеских пар из Омской области руководство региона наградит медалью «За любовь и верность». Отметят супругов, проживших в браке более 25 лет. В прошлом году награды были также удостоены 70 супружеских пар. По данным министерства труда и социального развития Омской области, 15 из них отметили полувековой юбилей супружеской жизни; четыре семейные пары – изумрудную свадьбу, то есть 55 лет совместной жизни; пять пар прожили в браке более 60 лет, в том числе две уже отпраздновали железную свадьбу – 65-летие совместной жизни.

– Для того чтобы получить медаль «За любовь и верность» супруги или их дети могут обратиться в территориальный орган министерства труда. Если вы живете в городе, то это будет управление министерства труда по городу Омску. Если вы живете в муниципальном районе Омской области, необходимо обратиться в управление по муниципальному району, – пояснила начальник отдела демографической и семейной политики министерства труда и социального развития Омской области Надежда Бухалова.

Общественная награда – медаль «За любовь и верность» учреждена в 2008 году Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. За годы существования общественной награды удостоены 876 омских семейных пар.

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