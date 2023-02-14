В весенне-летнем расписании омского аэропорта появятся новые международные авиарейсы

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В проекте расписания омского аэропорта на весенне-летний период 2023 года представлены направления из Омска в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Душанбе и Астану. Так с 27 марта по 23 октября армянская авиакомпания Shirak Avia планирует выполнять рейсы в Армению один раз в неделю по понедельникам.

Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 26 марта по 27 октября планирует выполнять рейсы также по разу в неделю по пятницам в город Наманган, по воскресеньям — в город Ташкент.

Рейсы в город Ош (с 27 марта по 24 октября) и в Душанбе (со 2 мая по 24 октября) по вторникам планирует выполнять авиакомпания «Северный ветер».

В столицу Республики Казахстан ежедневно продолжит летать авиакомпания Qazaq Air.

- У Омской области высокий транзитный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества со странами Азии. Прямое авиасообщение — необходимый шаг для выстраивания новых логистических цепочек и развития промышленной кооперации с дружественными государствами. В соседних республиках на самом высоком уровне есть понимание того, что прямые рейсы — это окно возможностей для роста взаимного товарооборота, — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru