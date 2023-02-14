В Омске военнослужащего оштрафовали на 100 тысяч рублей за избиение сотрудницы полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту Артему Виншину, обвиняемому в избиении сотрудницы полиции.

Военнослужащий, будучи пьяным, попытался воспрепятствовать действиям сотрудников полиции: он схватил за рукав одну из них и потянул на себя. Однако правоохранители успели пресечь его действия. В результате чего Виншин упал на землю и, лежа на ней, сначала ударил кулаком сотрудницу полиции в область носа, а потом — шесть раз в область ног.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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