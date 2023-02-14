Tele2 улучшила покрытие в 14 районах Омской области

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, увеличил емкость сети в местах с высоким трафиком, улучшил покрытие в спальных районах Омска, вместе с «Ростелекомом» обеспечил стабильной связью и быстрым интернетом 19 сел и деревень, где раньше не было устойчивой мобильной связи.

В 2022 году инженеры Tele2 построили дополнительные базовые станции в 14 районах: Омском, Горьковском, Кормиловском, Любинском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Муромцевском, Оконешниковском, Саргатском, Таврическом, Тевризском, Черлакском, Шербакульском. Благодаря стройке оператор увеличил пропускную способность сети и создал для пользователей интернета дополнительную емкость больше 1 млн гигабайт.

В Омске инженеры Tele2 модернизировали 13% городских вышек, оснастив их дополнительными передатчиками, которые ускоряют мобильный интернет. Особое внимание уделили улучшению покрытия на окраинах, в спальных районах и частном секторе. Так, новые базовые станции разместили на улицах Транссибирской, 14-й Чередовой, Пархоменко, 6-й Станционной, Совхозной, Алтайской, 16-й Военный городок, 8-й Рабочей, 21-й Амурской и других. Кроме того, базовую станцию установили на ледовой арене G-Drive: персонал и посетители комплекса обеспечены стабильной голосовой связью и быстрым интернетом Tele2.

Фото: пресс-служба Tele2.

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком», мобильной связью в Омской области обеспечили еще 19 сел, деревень и поселков. Суммарно в них живут 4,8 тысячи человек. Tele2 выступает в качестве центра компетенций: специалисты компании согласуют проектные решения, формируют задания для подрядчиков, планируют архитектуру сети, поставляют оборудование для строительства.

Олег Руф, технический директор филиала Tele2 в Омской области:

«Рост потребления мобильного интернета в регионе продолжается. За минувший год средний трафик на пользователя вырос на 8%. Все больше сервисов и услуг требуют постоянного доступа в сеть. К тому же обновляется база пользовательских устройств, растет доля 4G-смартфонов. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением покрытия и увеличением емкости. За год мы увеличили число базовых станций в регионе на 6%. Так мы смогли сохранить для пользователей привычно высокую скорость интернета».