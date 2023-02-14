Не наказать, а предупредить

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

10 февраля в режиме видеоконференцсвязи Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за четвертый квартал 2022 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями.

В своей приветственной речи руководитель Управления, Олег Подкорытов, напомнил присутствующим, что в 2022 году контрольно-надзорная деятельность осуществлялась с учетом требований положений Постановления Правительства РФ № 336, которым предусмотрен запрет на проведение до конца года плановых проверок.

Поэтому деятельность ведомства была ориентирована на проведение профилактических мероприятий, среди которых - профилактические визиты, консультирование, информирование, проведение публичных обсуждений и размещение информации в средствах массовой информации.

За 2022 год специалисты провели более 600 профилактических визитов, порядка 1900 консультирований, выдано более 2,5 тысяч предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, из них 185 – по результатам рассмотрения поступившей информации, в том числе – обращений граждан.

Кроме того, снизить административную нагрузку и количество нарушений позволило внедрение информационных систем Россельхознадзора.

А с сентября 2022 года запущены в производственную эксплуатацию новые системы учета и прослеживаемости «Сатурн» и ФГИС «Зерно».

Несмотря на то, что сейчас отсутствует возможность планового контроля хозяйствующих субъектов, выявляются многочисленные нарушения в их деятельности.

В 4 квартале зафиксировано более 1200 нарушений, выдано порядка 700 предостережений.

Неблагополучная ситуация складывается на территории региона в части утилизации биологических отходов. За 2022 год было уничтожено более 4 тонн биоотходов, обнаруженных в местах их несанкционированного сброса.

Еще одним негативным фактором биологической безопасности является ситуация со скотомогильниками, сложившаяся на территории региона.

По информации на 1 ноября 2022 года, на территории Омской области расположены 863 скотомогильника (биотермические ямы), из них 369 – действующих, 494 – закрытых (законсервированных).

За 2020-2022 годы ликвидировано 46 скотомогильников, расположенных на территории 17 муниципальных районов Омской области.

Более подробно с рекомендациями по соблюдению обязательных требований в различных сферах участников мероприятия ознакомили начальники контрольно-надзорных отделов Управления, они разъяснили темы, интересующие представителей хозяйствующих субьектов и организаций-экпортеров. Большое количество вопросов касалось сроков и количества исследований экспортной продукции, хранения зерна, а также получения лицензии на содержание животных в развлекательных целях и лицензирования фармдеятельности в сфере ветеринарии.