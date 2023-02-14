В Марьяновском районе Омской области до 9 февраля объявили карантин по бешенству

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области ввели карантин по бешенству в деревне Березовке Марьяновского района.

Согласно указу губернатора, опубликованному на портале правовой информации, карантин на введен до 9 апреля 2023 года. До его завершения будут действовать ограничительные меры, в том числе вывоз и ввоз восприимчивых животных, проведение ярмарок, торгов и других мероприятий с их участием.

Напомним, в Омской области с начала 2023 были зафиксированы пять случаев бешенства. Большинство зараженных опасным заболеванием — лисы.

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