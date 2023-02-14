В Омской области 23 февраля пройдет телемарафон ««Всё для Победы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в День защитника Отечества, 23 февраля, с 10:00 до 14:00 на «12 канале» пройдет очередной телемарафон «Всё для Победы», направленный на поддержку бойцов.

Телепроект станет частью одноименного проекта Народного Фронта, который помогает собирать денежные средства и гуманитарную помощь для мирных жителей новых регионов России.

В прямом эфире жителям региона расскажут о героизме бойцов на передовой, познакомят с их семьями, покажут истории добровольцев, занимающихся помощью омским батальонам. В телемарафоне примут участие первые лица Омской области и федеральные спикеры.

Главная задача телемарафона «Всё для Победы» — привлечение внимание жителей региона к сбору помощи для омских бойцов. Перевести любую сумму можно будет при помощи QR-кода, который будет размещен во время эфира 23 февраля. Его также можно найти на сайтах «12 канала» и Народного фронта (зайдя в раздел «Сбор регионов» и выбрав в списке Омскую область). Кроме того, в омском штабе Народного фронта продолжают прием дополнительной экипировки, необходимой бойцам.

Отметим, телемарафон «Всё для Победы» пройдет при личной поддержке губернатора Омской области Александра Буркова и регионального правительства.

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