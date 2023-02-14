Дебошир из Барабинска, едва не избивший омских транспортных полицейских, пойдет под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске будут судить жителем Барабинска, который оскорбил и попытался избить сотрудников транспортной полиции.
По версии следствия, в декабре 2022 года житель Новосибирской области, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в зале ожидания омского железнодорожного вокзала. Прибывших на место двух сотрудников транспортной полиции буйный житель соседнего региона сначала оскорбил, а потом и вовсе попытался ударить кулаком по лицу одному из них.
В данный момент уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Омска.
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