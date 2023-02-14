В Омске разыскивают мужчин, похитивших 3 рубашки и 3 джемпера из магазина одежды

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Омской области

В Омске объявили в розыск двух неизвестных, похитивших мужскую одежду из магазина на улице Мологвардейской в Ленинском округе.

В городской отдел полиции №5 обратился с заявлением о краже управляющий магазином. По его словам, неизвестные похитили из торгового зала три мужских рубашки и три джемпера. Сумма ущерба составила 7,8 тысяч рублей.

Злоумышленники попали на записи камер видеонаблюдения. Их личности устанавливают сотрудники уголовного розыска.

Если вы узнали запечатленных на фото граждан или располагаете информацией об их местонахождении, обратитесь в полицию по телефонам: 79-25-02, 79-26-39, 8-950-794-46-26 или 102.

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