В Омске дорожники начали подготовку к грядущему паводку

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омские власти начали ежегодные противопаводковые мероприятия. В минувшую пятницу, 14 февраля, мэр Сергей Шелест подписал документ, предусматривающий создание противопаводковой комиссии и утверждающий основные мероприятие, направленные на защиту города от весеннего половодья.

Несмотря на то, что активное таяние снега обычно начинается в Омске в марте, дорожники приступили к вывозу снежных масс из потенциально опасных мест еще в середине января. Почти за месяц из зон подтопления было вывезено 70 тысяч кубометров снега на муниципальные полигоны, работающие круглосуточно.

На контроле УДХБ находятся 239 мест вероятного подтопления паводковыми водами.

— В начале года в учреждениях «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проведена инвентаризация оборудования и технических средств. В ближайшее время бригады УДХБ приступят к работам по вскрытию дождеприёмных колодцев и промывке водоперепускных труб. Управляющие организации, хозяйствующие субъекты и жители частных домовладений должны своевременно вывезти снег с закрепленных территорий, провести очистку водосточных канав и водопропускных труб, чтобы исключить возможность подтопления придомовых территорий, — сообщил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Отметим, на муниципальные полигоны было вывезено 13 тысяч кубометров снега по бесплатном талонам, выдаваемым жителя частного сектора и представителям учреждений социальной сферы.

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