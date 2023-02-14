В Омской области пройдет суд над инженером лесхоза, срубившем деревьев на 3,5 млн руб

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области передали в суд уголовного дело в отношении инженера лесхоза за незаконную рубку леса. Ущерб от его действий Лесному фонду РФ составил более 3,5 миллиона рублей.
По версии следствия, с июля 2019 по июль 2020 годов 36-летний инженер САУ «Большереченский Лесхоз» поручил подчиненным вырубить в урочище «Бывший совхоз «Красноярский» Северного участкового лесничества Большереченского лесничества почти 900 деревьев — березы и осины.
По указание обвиняемого работники лесхоза также вырубили более 500 берез за пределами легально отведенной деляны.
Свою вину инженер САУ «Большереченский Лесхоз» не признал и отказался от дачи показаний. Следствие наложило арест на его имущество. Уголовное дело передано в Большереченский районный суд, который рассмотрит его в ближайшее время.
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