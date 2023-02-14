В Омске на торги выставили портовые причалы за 7,32 миллиона рублей

Фото: ГИС Торги

Территориальное отделение Росимущества выставило на торги три причальные стенки омского порта, расположенного на улице 9-й Ленинской.

Согласно информации на портале ГИС Торги, общая площадь объектов составляет 20,34 тысячи квадратных метров. Начальная цена составляет 7,32 миллиона рублей.

В настоящее время все причальные стенки, выставленные единым лотом на торги, арендует АО «Омский речной порт».

Новый владелец объектов сможет использовать их для обслуживания пассажиров и судов, выгрузки, погрузки, выдачи и хранения грузов.

Заявку на участие в торгах можно подать до 13 марта. Размер задатка составляет 10% от стартовой цены лота — 732, 32 тысячи рублей. Итоги аукциона подведут 17 марта.

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