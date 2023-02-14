В Омске построили 23-этажный дом на 187 квартир в микрорайоне «Кузьминки»

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Фото: Иван ВИСЛОВ
В Омске построили 23-этажный жилой дом по бульвару Кузьмина в микрорайоне «Кузьминки.
Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщику ООО «Сибградстрой Инвест» выдал департамент архитектуры и градостроительства.
В высотке 23 этажа, один из которых подземный. Общая площадь жилых помещений — 9,45 тысяч квадратных метров. В доме расположено 187 квартир.
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