В Омске с 20 феврале вырастет стоимость проезда на 31 маршруте

Фото: 2gis.

В Омске повысят плату за проезд по безналичному расчету на 31 маршруте. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на департамент транспорта.

С 20 февраля проезд подорожает на следующих маршрутах: 31Н , 47Н, 54, 68, 71, 97, 200, 203, 212, 219Б, 272, 276, 305, 307, 331, 344, 346, 350, 359, 323, 385, 386, 392, 394, 409, 410, 418, 421, 425, 503, 550.

В среднем стоимость проезда при оплате банковской картой или гражданской транспортной картой «Омка» вырастет от 33 до 35 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров она не изменится (при оплате карте «Омской»). Наличными одна поездка на указанных маршрутах обойдется в 30 рублей.

Отметим, повышение платы за проезд частными перевозчиками, работающим на нерегулируемых маршрутах, совершенно законно. Об этом не раз напоминали в департаменте транспорта.

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