Под Омском задержали пьяного водителя такси, в автомобиле находились пассажиры

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Омской области.

Ночью под Омском внимание экипажа ДПС привлек автомобиль такси «Фольксаваген Поло», двигавшийся по дороге по криволинейной траектории.

Госавтоинспекторы оставили авто. Правоохранители предложили пройти медосвидетельствование водителю иномарки, заметив у него признаки алкогольного опьянения. Показания алкотектора подтвердили их предположения: содержание спиртного в крови мужчины составило 0, 506 мг/л.

— В момент остановки в салоне транспортного средства, предоставляющего услуги такси, находились пассажиры. Как пояснил водитель, он вез их к ближайшему банкомату, — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

За нетрезвое вождение на 34-летнего мужчину завели административное производство по по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

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