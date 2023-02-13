Минкульт решил не включать купеческий особняк в центре Омска в реестр культурного наследия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В реестр культурного наследия купеческий особняк в центре Омска решил не включать региональный минкульт. Соответствующий указ подписал глава ведомства Юрий Трофимов.

Здание, расположенное на Учебной, 84 является дореволюционной постройкой. Однако из-за государственной историко-культурной экспертизы его не признали историческим.

Купеческий дом представляет он собой одноэтажное деревянное строение, украшенное резьбой. Рядом с ним расположены высотки и еще один старинный купеческий особняк 1900-х годов.

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