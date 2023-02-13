Виктора Гашеева назначат на должность пресс-секретаря мэра Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На должность пресс-секретаря мэра Омска Сергея Шелеста должны назначить Виктора Гашеева. Такая информация появилась в телеграм-каналах.
Главный редактор городского издания «Вечерний Омск» Виктор Гашеев уже работал в мэрии. Более пяти лет назад он был замдиректора департамента информационной политики и отвечал за взаимодействие о СМИ.
Отмечается, что официальное назначение должно произойти в конце недели.
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