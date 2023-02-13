Фазыл Залялитдинов выиграл аукцион на работу на маршруте №42 в Омске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске на работу на маршруте №42 аукцион выиграл Фазыл Залялитдинов. 13 февраля появились итоги аукциона.

Перевозчик встал на этот маршрут с момента его появления - 2022 года. В этом году мэрия Омска объявила повторные торги, но перевозчика не устроили некоторые пункты из условий договора. Тогда он обратился в УФАС. Антимонопольщики поддержали предпринимателя.

При второй попытке проведения торгов было подано четыре заявки. Одну из них отменили по той причине, что участник не соответствовал установленным требованиям. Фазыл Залялитдинов предложил 55,9 тысяч рублей. Эта стоимость оказалась на 300 рублей ниже начальной.

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