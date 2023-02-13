Омскводоканал отключит подачу воды на 20 часов из-за ремонта на сетях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ремонта на сетях на 20 часов Омскводоканал отключит подачу воды. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания.

Работы запланированы на 21 февраля. Подача ресурса будет приостановлена с 03:00 до 23:00 в жилых дома и соцучреждениях по следующим адресам:

- ул. Тарская, 145 к. 1, 149, 149а, 152а;

- ул. 9-я Северная, 99 к. 1, 99 (Первомайский районный суд);

- ул. Орджоникидзе, 162 (9-я северная, 95), 162б, 164 (гипермаркет мебели)%

- ул. 14-я Северная, 151б;

- ул. Красный Пахарь, 99, 99/1, 125а (спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту);

- ул. Совхозная 101а, 11/1, 15/1;

- ул. 2-я Совхозная 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 87Б, 163, 19а, 21, 21/1, 21/2, 25/1 (банкетный зал, магазин);

- ул. 13-я Северная, 157а, 157а к. 2, 157а к. 3;

- ул. 16-я Северная, 144а, 150, 150 к. 1;

- ул. 17-я Северная, 77, 77а к. 1;

- ул. Осоавиахимовская, 172, 172/1, 157, 159, 181к1, 181к3, 183/1, 185к3, 161а, 161б, 185к1 (детский сад № 174). 12;

- ул. Герцена 197а;

- ул. Ул. 18-я Северная, 91 (школа № 113);

- ул. 24-я Северная, 93 к. 2, 93 к. 4;

- ул. 28-я Северная, 20;

- ул. 17 Военный Городок, 339, 340, 341, 353, 354, 355, 356, 353, 354, 361, 362, 364, 366, 367, 367/1, 368, 369, 2 (здание в/ч), котельная в/ч;

- ул. Частный сектор по ул. Осоавиахимовской от 1-й до 27-й Северной. по ул. Совхозной и 2-й Совхозной, по ул. 6-й, 14-й Северной.

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