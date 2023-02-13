Омские энергетики устроят «Прямую линию» с потребителями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 февраля с 14:00 до 15:00 гендиректор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергей Моденов ответит на вопросы омичей.

Жители региона смогут задать вопрос лично руководителю компании. Предполагается, что тематикой часового общения с потребителями станет качество и надежность электроснабжения и технологического присоединения к электросетям.

Как отмечает пресс-служба энергетиков, если не удастся получить ответ в ходе «прямой линии», то вопрос передадут ответственным службам для оперативного решения и работы.

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