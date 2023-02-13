Омские энергетики устроят «Прямую линию» с потребителями

Фото: Михаил ФРОЛОВ
16 февраля с 14:00 до 15:00 гендиректор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» Сергей Моденов ответит на вопросы омичей.
Жители региона смогут задать вопрос лично руководителю компании. Предполагается, что тематикой часового общения с потребителями станет качество и надежность электроснабжения и технологического присоединения к электросетям.
Как отмечает пресс-служба энергетиков, если не удастся получить ответ в ходе «прямой линии», то вопрос передадут ответственным службам для оперативного решения и работы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru