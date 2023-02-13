Россельхознадзор уничтожил четыре тонны красной рыбы и черную икру

По факту попытки вывоза черной икры заведено уголовное дело.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Четыре тонны красной рыбы и черной икры уничтожили сотрудники Россельхознадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Контрабанду накануне обнаружили в одной из машин, которая пыталась пересечь границу России и Казахстана в районе ППУ «Исилькуль». У перевозчика найдено более 4 тонн рыбной продукции, в том числе 40 кг икры лососевых рыб, более 3800 кг сазана, более 200 кг карася, 30 кг крабового мяса.
Между тем, за последние полгода это уже третья попытка вывезти в Республику Казахстан морепродукты. Так, в ноябре были задержаны две машины.
– При досмотре транспортных средств выявлено незаконное перемещение пищевой продукции: в автомобилях находилось более 260 кг икры осетровых рыб, более 850 кг икры лососевых видов рыб, а также порядка 4 тонн свежемороженой рыбопродукции, – сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В одной из партий вывозили черную икру, поэтому к делу подключилась полиция. Правоохранители завели уголовное дело за контрабанду.
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