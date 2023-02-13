Учительница из Омска выкупила здание целого детского сада

Недвижимость была куплена за 146 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
13 февраля опубликованы итоги торгов на приобретение здания МБДОУ «Добрянский детский сад». Он находится в деревне Добрянка.
Любопытно, что педагог из села Вольное Полтавского района стала единственным участником торгов.
В рамках реализации программы приватизации нежилое помещение площадью около 335 квадратов оценили в 146 тысяч рублей. Дальнейшее назначение не обнародуется, однако известно, чтоучасток предназначен исключительно для осуществления учебной деятельности.
Человек с аналогичными личными данными ранее числился педагогом в БОУ «Вольновская средняя школа», которая расположена в одном из соседних населенных пунктов с приватизируемым детским садом.
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