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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:23

Учительница из Омска выкупила здание целого детского сада

Для какой цели приобретена недвижимость пока неизвестно
Андрей ОБНОРСКИЙ
Недвижимость была куплена за 146 тысяч рублей.

Недвижимость была куплена за 146 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 февраля опубликованы итоги торгов на приобретение здания МБДОУ «Добрянский детский сад». Он находится в деревне Добрянка.

Любопытно, что педагог из села Вольное Полтавского района стала единственным участником торгов.

В рамках реализации программы приватизации нежилое помещение площадью около 335 квадратов оценили в 146 тысяч рублей. Дальнейшее назначение не обнародуется, однако известно, чтоучасток предназначен исключительно для осуществления учебной деятельности.

Человек с аналогичными личными данными ранее числился педагогом в БОУ «Вольновская средняя школа», которая расположена в одном из соседних населенных пунктов с приватизируемым детским садом.

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