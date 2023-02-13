Суд обязал омского регоператора вывозить мусор после субботников

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вывозить мусор после субботников омского регоператора обязал суд. Законность решения антимонопольщиков поддержало правосудие.

- Компания не согласилась с решением антимонопольного органа и обратилась в суд. Арбитражный суд Омской области отказал ООО "Магнит" в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность решения омского УФАС России, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Теперь все отходы, которые скапливаются после общегородского субботника в парках, скверах и на обочинах города, а также после генеральной уборки придомовых территорий, регоператор обязан вывозить. За свой счет.

В свою очередь, компания сомневается в законности такого решения, ведь складирование древесины запрещено в контейнеры бытовых отходов.

- Сегодня, к сожалению, законодательно, вопрос вывоза растительных отходов до сих пор не урегулирован. И, действительно, во всех субъектах Федерации на эту тему идут споры.

Омский Регоператор в своей деятельности руководствуется законом N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», который говорит о том, что отходы образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установленному Федеральным законом по основному признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений, - комментирует регоператор.

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