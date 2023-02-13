В омских экопунктах с завтрашнего дня принимают новый вид отходов

Напомним, что в сентябре 2022 года региональный оператор открыл в Омске первый Экопункт по приему вторсырья. Сегодня в каждом административном округе города работает по одному объекту, куда омичи могут сдать раздельно собранные отходы.

В экопунктах принимают макулатуру пластиковые и стеклянные бутылки, тару из полиэтилена, плёнку, алюминиевые банки, жестяные изделия, стекло.

Картон нужно приносить связанным или сложенным в тары. Коробки нужно разрезать, сложить и завязать веревкой. То же самое нужно проделать и с бумажными листами. Книги, журналы, газеты раскладываются по коробкам или пакетам. Стекло можно сдать даже в виде боя, главное условие – оно должно быть без замазки, краски и других строительных материалов и сложено в пакет, коробку или мешок.

Не принимаются ламинированные листы, фотографии, обои и грязные изделия. Картонные коробки с жирными пятнами тоже не смогут принять, так как переработчики заинтересованы в чистом сырье.

С 14 февраля в омских экопунктах появится еще один вид принимаемого вторсырья – крышки от тетрапаков. В компании регоператора рассказали, что будут работать над расширением ассортимента для того, чтобы как можно меньше отходов отправилось на полигоны.

За 4 месяца работы экопунктов омичи сдали порядка 40 тонн раздельно собранных отходов. В экопунктах уже есть постоянные посетители, среди них экоблогеры, пенсионеры, школьники, депутаты, чиновники. Жительница Левобережья Валентина Петровна приходит в Экопункт два раза в неделю, приносит в основном картон, пенсионерке приятно, что она заботится об экологии.

На днях в экопункт больше 100 килограммов макулатуры сдали экогвардейцы. Для них охрана природы привычное дело – вместе с государственными инспекторами Минприроды они ведут работу по пресечению экологических правонарушений, таких, например, как создание несанкционированных свалок. Сдача вторсырья в Экопункты – пример того, как можно сократить полигонное захоронение мусора.

Фотоматериал предоставлен ООО «Магнит».