В Омске ищут подрядчика для ремонта двух старейших школ

Фото: 2ГИС.

Омский департамент строительства начал поиск подрядчиков, которые возьмутся за капитальный ремонт зданий двух учебных заведений – средней школы №3 и гимназии №75.

Здания этих учебных заведений - одни из старейших в городе. Для контракта на капремонт департамент строительства мэрии Омска объявил конкурсы, максимальная стоимость на ремонт школы по улице Шота Руставели - более 83 млн рублей. Речь идет о здании общей площадью около 3 тыс. квадратных метров. А капремонт гимназии по улице Федора Крылова предполагает расходы в 113,6 млн рублей.

В обеих школах предстоит ремонт фасада и внутренней отделки, в том числе восстановление отмостков, корректировка трещин в стенах и ремонт площадок. Также в зданиях нужно обновить системы электроснабжения, отопления, водоотведения и вентиляции.

Ремонт школ будет проходить в три этапа. Все работы должны быть завершены не позднее 1 декабря 2023 года. Подрядчики будут объявлены по итогам конкурсов 22 февраля.

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