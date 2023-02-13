В Омской области мужчина жестоко избил свою жену прямо на рабочем месте

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пабликах Омска появилось видео из придорожного кафе в Красном Яре Любинского района, на котором мужчина жестоко избивает свою 33-летнюю жену на ее рабочем месте, а затем переключается на управляющего заведением. В сообщении говорится, что это произошло в 06:20 утра 12 февраля.

- Михаил ворвался в комнату персонала и начал избивать супругу с особой жестокостью, бил ногами, когда она уже упала. Спустя несколько минут подоспела дочь, которую он выгнал из комнаты, и продолжил конфликт. На крики вышел управляющий, в попытке разобраться в происходящем он также получил сильную травму. Известно, что Михаил неоднократно совершал подобные действия. На данный момент женщину госпитализировали, сотрудник комплекса также получил увечья средней тяжести, — пишет автор поста.

По данным NGS55.RU, в придорожном комплексе «578 км», где произошел инцидент, сотрудница, работающая поваром, не отвечала на звонки мужа. Она спала в комнате отдыха, когда в заведение нагрянул ее супруг.

По словам управляющего, в полиции приняли от пострадавших заявление, а минут через 10 сотрудники уже покинули здание с посылом: не в первый раз, еще помирятся.

- К сожалению, полицию ничего не предприняла. Сказали, что если еще что-то будет, то приедем еще раз. Судя по всему, это были между собой знакомые люди. Райцентр небольшой - все друг друга знают, - заключил управляющий.

УМВД по Омской области сообщили, что факт избиения женщины зафиксировало местный ОМВД по Любинскому району. На данный момент ведется расследования по данному происшествию.

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