В Омской области пять дней не могут найти 17-ти летнего подростка

Фото: ДоброСпас-Омск.

17-летний Илья Дранкович пропал 8 февраля в поселке Новоомском и с тех пор не выходил на связь. К розыску подростка подключились волонтеры. О поисках сообщил спасательный отряд «Доброспас-Омск».

Он вышел из дома в поселке Новоомском по адресу: улица Титова, дом 42, и пропал. Другой информации нет.

Омичей и жителей области просят сообщить о местонахождении парня, если им что-то известно. Приметы Ильи: рост 175 см, худощавое телосложение. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, свитер и чёрные кроссовки. На голове шапка чёрного цвета.

Тех, кому что-либо известно о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефону 102 или в ПСО «ДоброСпас-Омск» по телефонам: 8–999–470–10–08 и 8–999–453–77–10.

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