За год квадратный метр жилья в Омске стал дороже на 20 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омскстат проанализировали цены на рынке жилья Омской области в конце 2022 года и пришли к выводу о значительном удорожании - в среднем на 6,4% от цены, актуальной для 3 квартала. На вторичном рынке жилья квартиры тоже подорожали, но меньше - на 3,5%.

Если переводить на деньги, то средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составила 89 040 рублей, на вторичном – 80 351 рубля. За год, как указывают статистики, цена квадратного метра в новостройках выросла более чем на 20 тысяч рублей или на 29 %, во вторичном жилье – более чем на 17 тысяч рублей или на 28,5 %, что, по мнению автора, можно назвать резким скачком.

Как водится, подорожали самые ходовые то есть типовые квартиры среднего качества – их стоимость квадратного метра выросла на 37 % или на 21,6 тысячи рублей и составила в последнем квартале 2022 года 79 526 рублей. А элитные квартиры за год подскочили в цене на 67,5 % достигнув стоимости 130 722 рубля за квадрат.

В Омскстате также подсчитали, что в сравнении с третьим кварталом в новостройках сильнее всего подорожали квартиры улучшенного качества – на 10,4 %, в итоге цена достигла 101 608 рублей за квадрат. В сравнении с IV кварталом 2021 года цена на них выросла на 33,5 % или на 25,5 тысячи рублей.

На вторичном рынке в последнем квартале года резко подорожали квартиры низкого качества, прибавив в цене 10,1% - до 63 808 рублей за квадрат (15,8 тысячи или 33 % за год).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru