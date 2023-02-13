15 февраля в Омском горсовете выберут третьего вице-спикера

Фото: сайт Горсовета.

На 15 февраля назначено очередное пленарное заседание Омского городского Света депутатов. В этот день ожидают голосование депутатов по кандидатуре третьего заместителя спикера. Напомним, что изменения внесли в устав еще в ноябре прошлого года, тогда появилась вакантная должность, однако с кандидатурой тогда не определились. Кроме того, выбирать вице-спикеров, согласно новому уставу, отныне можно на любом заседании городской думы, а не только на первом в сессии, как это было раньше.

Сейчас у спикера горсовета Владимира Корбута два заместителя. Это Виталий Путинцев и Дмитрий Сахань. Место третьего, как и пять месяцев назад, до сих пор прочат Светлане Студеникиной. Напомним, что ранее она перешла на работу в горсовет на постоянной основе, покинув место директора Омского музыкально-педагогического колледжа. Также она возглавляет комитет по социальным вопросам.

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