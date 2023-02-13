В Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2022 г. N 2121 внесены изменения.

Согласно данных документов, в случае если вид, наименование или характеристика технического средства не соответствует перечню показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений из программы реабилитации, направляет с согласия гражданина, в порядке межведомственного электронного взаимодействия в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы запрос на уточнение технического средства в программе реабилитации.

В запросе указывается вид и наименование технического средства, по которому необходимы уточнения, характеристики ранее выданного технического средства или по которому была выплачена компенсация.

При поступлении запроса в учреждение медико-социальной экспертизы в срок, не превышающий 10 рабочих дней разрабатывается новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации с целью уточнения ранее рекомендованного технического средства, в части вида, наименования или его характеристик (параметров), без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной индивидуальной программе реабилитации или абилитации, не осуществляется.

Срок пользования техническим средством (изделием) исчисляется с даты предоставления его инвалиду (ветерану). При самостоятельном приобретении технического средства (изделия) срок пользования исчисляется с даты его приобретения согласно документам, подтверждающим расходы. В случае самостоятельного приобретения технического средства (изделия) взамен ранее предоставленного инвалиду (ветерану) уполномоченным органом или самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) срок пользования новым техническим средством (изделием) исчисляется с даты истечения срока пользования предыдущего технического средства (изделия).

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.