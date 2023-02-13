Виртуальный «сотрудник» омского водоканала консультирует горожан

Тема поверки и опломбировки приборов учета интересовала потребителей чаще других – треть обратившихся задали именно этот вопрос роботу. 1065 человек уточнили у чат-бота о повышающем коэффициенте на водоснабжение. 850 клиентов поинтересовались, как передать документы на нового собственника и изменить фамилию в квитанции. Еще 519 потребителей воспользовались помощью бота, чтобы узнать способы передачи документов, а 84 оставили благодарности в адрес сотрудников предприятия. Пик запросов потребителей пришелся на декабрь прошлого года – чат-бот тогда дал ответы на 1404 запроса. В среднем, ежемесячно виртуальный помощник отвечает на 900 запросов абонентов компании.

«Как правило, от 30 до 50% клиентов обращаются в контакт-центр с типовыми вопросами. Чтобы эта категория потребителей не ждала соединения с оператором, мы разработали и внедрили чат-бот. Активные пользователи Интернета могут найти всю необходимую информацию на сайте или задать вопрос чат-боту и получить быстрый ответ», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Робот расскажет, что делать, если допустили ошибку в показаниях счетчика, как перейти на электронную квитанцию и на многие другие вопросы. Чат-бот пока не сможет ответить по задолженности конкретного плательщика и не назовет срок поверки прибора учета в вашей квартире, но с его помощью в течение пары секунд можно узнать, как зарегистрироваться в личном кабинете, а также способы оплаты квитанции.