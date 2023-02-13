В Омске стартовал прием заявок на конкурс «Семья года»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области начался прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора «Семья года», — сообщили в региональном минтруда.

За годы проведения конкурса обладателями премии стали 113 семьи региона, семь из которых, становились победителями федерального этапа.

– Приглашаю к участию в конкурсе омичей, создавших крепкие и счастливые семьи. Премия многогранная — каждый может выбрать подходящую номинацию, – отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Заявки принимаются до 10 апреля по телефону (3812) 35-71-12 или по ссылке http://www.omskmintrud.ru/?sid=12567

Выдвигать кандидатов могут органы государственной власти, районные и окружные администрации, а также общественные организации. Краткое обоснование выдвижения и документы для участия в конкурсе (грамоты, благодарственные письма и т.д.).

Итоги конкурса будут подведены в июне. Торжественное вручение премии традиционно состоится в июле в рамках празднования Дня семьи.

Победители каждой номинации получат награду в размере 100 тысяч рублей.