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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:43

На неделе омичей ждет потепление до -8 градусов и туманы из-за перепадов температур

Омские синоптики сделали прогноз погоды до конца недели
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обширный и глубокий североатлантический циклон, который сковал Омскую область морозами, вскоре отступит на восток, и температура воздуха в регионе начнет постепенно повышаться. По словам специалистов Обь-Иртышского УГМС, очаг холода сейчас отходит, температура будет повышаться уже с 13 февраля.

- В светлое время суток во вторник и среду, 14-15 февраля, ожидают -9...- 14 градусов и -10...- 15 градусов соответственно. Существенных осадков до середины недели синоптики не прогнозируют. К выходным горожане могут рассчитывать на -8...-11 градусов, - сообщили в Росгидрометцентре. Из-а разницы скачков между дневной и ночной температурами возможны густые туманы.

Напомним, что ранее синоптики давали прогноз на февраль 2023 года: температуры будут соответствовать средним многолетним значениям. Аномальных морозов, равно как и аномального тепла, не предвидится до конца последнего зимнего месяца.