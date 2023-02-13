На неделе омичей ждет потепление до -8 градусов и туманы из-за перепадов температур

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обширный и глубокий североатлантический циклон, который сковал Омскую область морозами, вскоре отступит на восток, и температура воздуха в регионе начнет постепенно повышаться. По словам специалистов Обь-Иртышского УГМС, очаг холода сейчас отходит, температура будет повышаться уже с 13 февраля.

- В светлое время суток во вторник и среду, 14-15 февраля, ожидают -9...- 14 градусов и -10...- 15 градусов соответственно. Существенных осадков до середины недели синоптики не прогнозируют. К выходным горожане могут рассчитывать на -8...-11 градусов, - сообщили в Росгидрометцентре. Из-а разницы скачков между дневной и ночной температурами возможны густые туманы.

Напомним, что ранее синоптики давали прогноз на февраль 2023 года: температуры будут соответствовать средним многолетним значениям. Аномальных морозов, равно как и аномального тепла, не предвидится до конца последнего зимнего месяца.