«Омскэнерго» считает законным включение в тариф расходов на покупку построенной кабельной сети

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Омскэнерго» прокомментировали ситуацию с судебными тяжбами с РЭК Омской области.

Ранее Омский облсуд отклонил иск компании к Региональной энергетической комиссии. Омский филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» — настаивал на включении в тариф затрат на покупку построенной кабельной линии. Тогда организация подала апелляционную жалобу в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция отклонила жалобу и оставила решение облсуда в силе.

— Кодекс административного судопроизводства РФ предусматривает право кассационного обжалования принятых по делу судебных актов. Компания «Россети Сибирь» воспользуется этим правом. Мы убеждены, что расходы на приобретение кабельной линии были заложены в тариф законно – на основании приказа Минэнерго России об утверждении инвестиционной программы компании. Приказ никем не изменен и не отменен. И мы будем обжаловать принятые по делу судебные акты в суде кассационной инстанции, поскольку не согласны с ними, — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

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