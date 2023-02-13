38% омичей готовы покинуть город ради зарплаты в 300 тысяч

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Аналитики портала «Зарплата.ру» выяснили, что 38 % омичей готовы переехать по работе в регионы Крайнего Севера. 34 % жителей города считают удобным гибкий график работы, то есть периодические командировки в регион, 27 % готовы работать вахтовым методом, а еще 29 % – полностью переехать и работать на месте в организации.

– Самой популярной возможной причиной переезда оказалась высокая зарплата, также сотрудников мотивирует карьерный рост, работа в крупной известной компании, смена обстановки и новый опыт в управлении, – отметили в пресс-службе «Зарплаты.ру».

Причины переезда: высокая зарплата, карьерный рост, смена обстановки, новый опыт в управлении. Но оттолкнуть от переезда 71% омичей могут проблемы с жильем, 46% — непереносимость сурового климата, 44% — некомфортные условия релокации со стороны работодателя, 21% — неразвитая инфрастуктура, отсутствие развлечений.

Большинство опрошенных пришли к решению о переезде ради работы в IT, промышленности,финансовой сфере, медицине.