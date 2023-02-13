Омский перевозчик со второй попытки отвоевал себе контракт на обслуживание 42-го автобусного маршрута

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Омский перевозчик Фазыл Залялитдинов отстоял свое право на обслуживание 42-го автобусного маршрута. Из четырех заявок, поданных на аукцион, он предложил наименьшую стоимость - 55 тысяч и 913 рублей. Настойчивости предпринимателя вообще можно позавидовать. Он обслуживает «ПО «Иртыш» - улица Бархатовой» уже не первый год, но в 2023 году ситуация могла измениться. На положения первого аукциона, который так и не состоялся, Залялитдинов подавал жалобу в УФАС.

Предприниматель посчитал, что требования к подвижному составу, указанные в проекте контракта, не объективны и не обоснованы, а также влекут за собой ограничение количества участников закупки. Фазыла возмутило, что автобусы должны быть исключительно белыми, их срок эксплуатации не должен превышать трех лет, и все должны работать на природном газе.

Антимонопольщики организовали проверку и велели электронный аукцион аннулировать. Цвет автобуса теперь не важен, а срок эксплуатации не должен превышать уже 5 лет, на природном газе позволено работать половине подвижного состава.