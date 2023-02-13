В минприроды прокомментировали инцидент с отключением освещения в «Птичьей гавани»

Фото: паблик «Типичный Омск» во «ВКонтакте»

В минприроды Омской области прокомментировали отсутствие освещения в вечернее время в природном парке «Птичья Гавань».

Ранее омичи пожаловались в социальных сетях на то, что сторож выключил фонари в 19:30, несмотря на тот факт, что парк работает до 22:00.

В ведомстве пояснили, что охранник парка отключил освещение, не убедившись, что в парке никого нет. За проявленную халатность его пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

— В соответствии с Положением о природном парке «Птичья Гавань», в целях создания благоприятной среды обитания животных и сохранения их биоразнообразия искусственное освещение при отсутствии людей на территории парка отключается. По факту отключения освещения 11 февраля сообщаем, что охранник природного парка не убедился в отсутствии посетителей и отключил освещение. За халатное отношение к исполнению своих должностных обязанностей будет привлечен к дисциплинарной ответственности, — прокомментировали инцидент в пресс-службе ведомства.

Автор поста в соцсетях отметил, что на лыжне в парке темно второй месяц подряд. Насчет этого комментария в ведомстве не дали.

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