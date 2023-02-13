Омский канал «Обком ТВ» прекратил вещание

Фото: стоп-кадр.

Телеканал «Обком ТВ» ушел из сетки ТВ-вещания провайдера «Дом.ру». В замен у омичей появился телеканал «Сапфир» с популярными турецкими сериалами. Об этом сообщается на сайте провайдера. При этом «Дом.ру» — не единственный провайдер, отказавшийся от «Обком ТВ». Ранее от канала отказались «Омские кабельные сети» и ТТК. Таким образом, «Обком ТВ» исчез из списка телеканалов.

— Мы почти 10 лет работали с этими провайдерами. Никаких замечаний мы не получали. Договорные обязательства выполняли в полном объеме и были довольны сотрудничеством друг с другом. Началось то, что началось, — сказал Константин Ткачев.

Телеканал «Омбком ТВ» запустили в 2013 году. Он круглосуточно вещался на 27-й кнопке в пакете аналоговых телеканалов «Дом.ru». Телеканал транслировал информационно-аналитические передачи, новости, журналистские расследования и фильмы.