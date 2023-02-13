В Омске активно идет строительство 14 домов микрорайона «Зеленая река»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как сообщили в пресс-службе омского минстроя, в Омске ведётся строительство жилого квартала «Зелёная Река». Задумана застройка 14 жилых многоэтажных домов. Часть квартир перейдет в пользование льготным категориям граждан. Общая площадь жилья и коммерческой недвижимости составит миллион квадратных метров.

- У корпусов 13 и 14 готовится фундамент под 2 дополнительных башенных крана. В корпусах 2,3,4 и 7 ведутся монолитные работы, в домах 1, 11, 12, 13, 14 завершены работы по разработке котлована и забивке свай. В остальных корпусах ведется армирование и бетонирование ростверков, — отметили в министерстве строительства.

Уточним, что соглашение между федеральной девелоперской компанией и правительством Омской области о реализации проекта комплексного развития территории Кировского округа было подписано по инициативе губернатора Александра Буркова в 2021 году. Этот масштабный инвестиционный проект для дальнейшего развития инфраструктуры Левого берега Омска. Региональный минстрой задействован с момента начала проектирования микрорайона: совместно с этим прорабатываются как архитектурные детали новой жилой зоны, так и её функциональные особенности.

Жилой квартал «Зеленая Река» является главным региональный проектом федеральной Группы «Эталон». В ноябре 2022 года проект компании был отмечен профессиональным жюри и назван победителем V Международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини-2022».