Вице-премьер Александр Новак сыграл в настольный теннис на омской «G-Drive Арене»

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой правительства Омской области.

Вице-премьер РФ Александр Новак в сопровождении председателя правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и губернатором Омской области Александром Бурковым посетил «G-Drive Арену».

В ходе экскурсии гости осмотрели общественные пространства для зрителей, бизнес-клубы, Флагманский магазин, посетили спортивный блок команды «Авангард» и соперников, оценили возможности для проведения соревнований разного уровня на арене, после чего Новак решил сыграть партию в настольный теннис с Александром Бурковым.

Напомним, что визит с экскурсией по «G-Drive Арене», состоялся 10 февраля. Темой визита стала газификация региона.

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